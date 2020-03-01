Главы МИД Турции и России провели телефонный разговор

Министры иностранных дел Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров обсудили по телефону подготовку к встрече лидеров двух стран, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.

Как ранее сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, прорабатывается возможность встречи Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Москве 5 или 6 марта.

«Наш министр провел переговоры с российским коллегой Лавровым. Обсуждались вопросы перед встречей лидеров», — сказал собеседник агентства в турецком МИД.