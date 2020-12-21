Главы МИД стран-участниц ядерной сделки с Ираном подтвердили приверженность соглашению

Главы МИД стран — участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе выразили полную приверженность договоренностям и реализации положений соглашения. Об этом говорится в распространенном в понедельник совместном заявлении министров иностранных дел России, Германии, Китая, Франции, Великобритании и Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности по итогам прошедшего по видеосвязи совещания.

«Участники СВПД снова подтвердили свое желание сохранить соглашение», — говорится в документе, который распространила пресс-служба МИД ФРГ. В нем отмечается, что министры обсудили возможность «полной и эффективной реализации СВПД всеми сторонами» и «необходимость преодолеть существующие вызовы в деле осуществления обязательств в области нераспространения ядерного оружия и отмены санкций [против Ирана]». Главы МИД подчеркнули роль Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в вопросе контроля над выполнением СВПД, отметив «важность продолжения сотрудничества с МАГАТЭ».

«Министры напомнили, что СВПД, одобренный Советом Безопасности ООН в соответствии с резолюцией 2231 (принята в 2015 году), остается важнейшим элементом глобальной архитектуры нераспространения ядерного оружия и важным достижением многосторонней дипломатии, которое способствует региональной и международной безопасности», — говорится в документе. Главы МИД снова выразили сожаление по поводу выхода из него США. «Они подчеркнули, что резолюция 2231 [по иранской сделке, принятая Советом Безопасности в 2015 году] остается полностью в силе», — отмечается в заявлении.

«Министры были едины во мнении, что нужно продолжать диалог для полной реализации СВПД всеми участниками», — подчеркнули главы МИД. В документе также говорится о том, что участники соглашения «оценили перспективу возвращения США в СВПД и подчеркнули свою готовность совместными усилиями подхватить эту идею».