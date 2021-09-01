Под занавес лета МВД усилило контроль над безмасочниками в общественном транспорте. Истекшее лето выдалось жарким, и на пике зноя стражи правопорядка в автобусы не наведывались, сосредоточив все свое внимание на столичной подземке. Однако с началом осени негласный масочный мораторий подходит к концу, а надеть маску в душном салоне – то еще испытание.

К этому не все оказались готовы. Особенно пассажиры старых автобусов, курсирующих от станции метро «Кероглу». Ведь, как правило, именно здесь сосредоточены «ветераны дорог», где нет и намека на кондиционеры. Жара все еще держится, а раскаленные, переполненные их салоны не самое комфортное место для масок, особенно если речь о пожилых и людях со слабым здоровьем. Но это, по всей видимости, профильных чиновников не волнует…

Сообщается, что сотрудники Министерства внутренних дел «провели профилактические мероприятия в связи с пандемией коронавируса» в районе упомянутой метростанции. По информации в СМИ, «сотрудники полиции организовали разъяснительные беседы в подземном пешеходном переходе, в пассажирских автобусах и такси, призвали их соблюдать правила карантинного и санитарного режимов. Им сообщили, что использование медмасок обязательно, иначе против них будут приняты правовые меры».

Как выяснилось, одной «профилактикой» стражи правопорядка не обошлись. «В отношении не пользующихся медицинскими масками лиц приняты административные меры. В ходе рейда были оштрафованы водитель автобуса и несколько пассажиров», — сообщили новостные сайты. Возникает непраздный вопрос: почему именно «Кероглу» постоянно фигурирует в подобных сводках? На первый взгляд, все понятно – здесь находится самый крупный столичный транспортный узел, а потому и нарушений больше. А главное, отсюда в столичные поселки курсируют старые автобусы – ведь если в центре с этим давно навели порядок, замена «ветеранов дорог» в бакинских поселках идет очень медленно.

В отслуживших свой век автобусах нет кондиционеров и вентиляции. При этом стражи правопорядка почему-то требуют только ношения масок, а такое важное в условиях пандемии условие, как соблюдение социальной дистанции, вовсе не контролируют. В результате жаркие салоны набиты до отказа людьми… Какое же нужно иметь здоровье, чтобы носить там маску? О том, как переносят нечеловеческие условия пассажиры, наш корреспондент разбирался на месте:

«Посмотрите, что происходит! Люди буквально стоят друг на друге, нечем дышать, — возмутилась пассажирка автобуса, следующего по маршруту №184. – Полиция как будто не видит, в каких условиях мы находимся – кондиционеров нет, от давки и духоты я чуть не потеряла сознание. Почему не контролируют социальную дистанцию между людьми? Санитарию в автобусах? Почему водитель набивает до отказа салон? Или в грязном переполненном автобусе, где все обтираются друг о друга и дышат в лицо, только маска спасет от вируса?»

«Не понимаю, почему полиция требует только маску и не обращает внимания на грязь, переполненные автобусы? Ведь если заботятся о нашем здоровье, нужно с этого начинать. Если в автобусах не будет давки, будет чистый воздух, заработают кондиционеры, тогда никто не откажется надеть маску, — сказал в беседе с нами пассажир маршрута № 171. – Вы посмотрите на состояние автобуса – как здесь душно и грязно. Разве правильно штрафовать людей за маску при этом? Ведь пассажиры таких автобусов – бедные люди. У них нет другого выхода, нет денег на такси, личные автомобили. Они вынуждены добираться в таких условиях и не все могут надеть маску – людям и без того душно и жарко».

Нам довелось понаблюдать и за «профилактическими мероприятиями», обернувшимися спором между пассажирами и сотрудником полиции. Зайдя в раскаленный от солнца салон автобуса, страж правопорядка принялся командным тоном, чуть не крича, отчитывать и стыдить «безмасочников». На справедливое возмущение людей резюмировал: «Мне тоже жарко!».