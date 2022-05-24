Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил переименовать южные Курильские острова, поскольку их названия «ломают» русский язык.

Он предложил для островов названия «Варяг» и «Кореец»,в честь кораблей, воевавших в русско-японской войне 1905 года, а третий переименовать в честь капитана «Варяга» Всеволода Руднева. «Архипелаг назвать в честь русских героев-моряков», — заявил в эфире радио «Спутник».

«Я всегда задавался вопросом. Почему мы, имея полное основание говорить, что эти острова принадлежат России. Они кровью пропитаны. Весь Тихий океан пропитан русской кровью. Такие колоссальные потери мы получили в 1905 году, в 1945 году. Почему эти острова не имеют русских названий?».

Острова Курильской гряды, — Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи, — были аннексированы Советским Союзом в конце Второй мировой войны, а японцы были с них выселены. В 1956 году Москва и Токио подписали декларацию о завершении военных действий, однако мирный договор так и не был заключён.