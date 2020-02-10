Глава Мюнхенской конференции раскритиковал США за санкции против «Северного потока — 2»

Глава Мюнхенской конференции, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер раскритиковал США за стремление путем санкций в том числе остановить строительство газопровода «Северный потока — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, заведомо неверно останавливать проект, который рожден более десятилетия назад, и в который уже вложено миллиарды. При этом, как отметил, дипломат, не важно является проект хорошим или плохим, и кто стоит за ним, Россия, США или любая другая страна.

По мнению Ишингера, стремление закрыть «Северный поток — 2», — это «поведение слона в посудной лавке», с политической точки зрения.

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет в баварской столице с 14 по 16 февраля.