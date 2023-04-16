Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил в эфире телеканала TGRT, что, по его данным, президент страны Тайип Эрдоган может набрать на предстоящих 14 мая выборах главы государства более 50% голосов избирателей.

«По данным на сегодняшний день мы побеждаем на президентских выборах в первом туре. Будет в районе 51-51,5% голосов. Говорю это совершенно четко», — сказал Сойлу.

Он отметил, что по мере проведения избирательной компании отданные за Эрдогана голоса будут расти и разница будет становиться более очевидной.