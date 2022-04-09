Глава МВД РФ генерал полиции Владимир Колокольцев подписал соглашение о сотрудничестве с коллегами из МВД «ЛНР» и «ДНР» генерал-майором Игорем Корнетом и генерал-полковником Алексеем Диким. Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк.

Она уточнила, что стороны договорились скоординировать усилия по ряду направлений, в числе которых предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие насильственных преступлений против личности, торговля людьми, экстремистская деятельность, коррупция, незаконный оборот оружия и наркотиков, IT-преступность и т.д.

Также Ирина Волк рассказала, что создает база для совместной работы ведомств по материально-техническому обеспечению, развитию информационных систем, специальных технических средств и подготовке кадров.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия будет способствовать развитию контактов Абхазии с «ЛНР» и «ДНР». В марте Абхазия установила дипломатические отношения с Донецкой народной республикой.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин заявил о признании независимости ДНР и ЛНР. 24 февраля РФ начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с целью защиты жителей Донбасса (aif.ru)