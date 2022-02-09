Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что снова заболел коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Facebook.

«Дополнил статистику… Чувствую себя хорошо, на самоизоляции, но в рабочем режиме. За почти два года пандемии и карантинов и благодаря всем современным средствам связи рабочий режим непрерывный 24/7. Да и новый штамм, благодаря своевременной вакцинации, не так тяжело переносится, как в первую волну…», — написал Резников.

В предыдущий раз глава оборонного ведомства Украины заявил о своем заражении коронавирусом 11 ноября 2020 года, когда получил положительный результат ПЦР-теста и пребывал на самоизоляции.