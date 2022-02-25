Глава Минфина Германии, говоря о возможности отключения России от SWIFT, заявил, что «все опции рассматриваются, в том числе эта».

Об этом сообщает Эхо Москвы.

Отключение России от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT называется в качестве одной из самых жестких санкционных мер, которые мог бы ввести Запад из-за обострения ситуации в Украине. В частности, как заявил в четверг премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, правительство Великобритании не исключает отключение России от SWIFT, но такое решение может быть принято только в тесной координации с союзниками.

Страны ЕС разделились во мнениях, такие страны, как Польша, Эстония, Латвия и Литва выступают за включение этой меры в пакет санкций, против такого шага выступают, в частности, Германия, Италия, Венгрия и Кипр.

В поддержку отключения высказались власти Чехии.