Глава МИД Украины пожаловался на срыв изоляции России

Международная политическая изоляции России не работает. Такое мнение в пятницу, 28 февраля, высказал глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью телеканалу «Украина 24», опубликованном на сайте YouTube. По его словам, в этом виновато согласие западных лидеров и политиков принять участие в параде Победы 9 мая в Москве.

«Информация о том, что [президент Франции Эммануэль] Макрон едет… Нерукопожатие, как мы его называем, то, что было с самого начала войны в Донбассе, оно действительно несет потери, и это правда. И это надо признать и в наших расчетах учитывать», — заявил Пристайко.

Глава украинского дипломатического ведомства назвал «размытием границ твердой позиции» переговоры, которые ведут западные лидеры с Москвой.

Ранее в этот день Пристайко заявил, что власти Украины не собираются праздновать День Победы 9 Мая. Министр уточнил, что на Украине, как и во всей Европе, спустя 75 лет осознали причины «этой трагедии и готовы друг друга простить».

Депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев в ответ на данное высказывание украинского политика заявил, что День Победы 9 Мая останется на Украине народным праздником, даже несмотря на отказ Киева отмечать его.

В марте 2015 года на Украине учредили День памяти и примирения, который отмечается 8 мая. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу (aif.ru)