Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Россия должна быть более прозрачной в вопросе военных маневров. Об этом она сообщила на пресс-конференции глав МИД стран НАТО, передает ТАСС.

«Нет оправданию ничем не вызванной агрессивной политики по отношению к Украине. Мы едины с союзниками по НАТО в призыве к России положить конец враждебным действиям и придерживаться международных соглашений, которые она сама подписала», — заявила она.

Трасс добавила, что Великобритания поддерживает суверенитет Украины и любое вторжение станет «огромной стратегической ошибкой, за которую придется заплатить серьезную цену».