«Мы, как Австрия и члены Европейского Союза, хотим мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе и полностью поддерживаем это, от имени Верховного представителя ЕС Жозепа Борреля приехали с этим мессиджем в регион».

Об этом на совместной пресс-конференции с армянским коллегой заявил находящийся с визитом в Армении министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.

«Я вижу процесс, который продолжается в регионе, и я воодушевлен этим. В последний раз я был в Армении в июне 2021 года, настроение по сравнению с тем временем изменилось. Я считаю, что потенциал и перспективы есть. Да, мы должны работать над восстановлением доверия в регионе. Одним из элементов в этом направлении является принятие сознательных шагов по нормализации отношений с Турцией. Я думаю, что это большой шаг как для региона в целом, так и для армянского народа», — подчеркнул глава МИД.