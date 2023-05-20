Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что необходимо создать реальную альтернативу китайской инициативе «Один пояс — один путь». С таким утверждением она выступила в субботу в интервью телеканалу ZDF.

«Для нас важно, чтобы мы предложили реальные альтернативы, например, китайской инициативе «Один пояс — один путь». И вот наша совместная инициатива по инвестированию в инфраструктуру за пределами Европы, за пределами G7″, — сказала фон дер Ляйен. Она уточнила, что речь идет о пакете в размере €600 млрд, который ЕС запускает вместе с США и другими странами для целенаправленных инвестиций в инфраструктуру на Глобальном Юге. Глава ЕК подчеркнула, что для Евросоюза крайне важно, чтобы Глобальный Юг стал партнером.

Фон дер Ляйен указала, что глобальный Юг играет большую роль в достижении климатической нейтральности. «Мы должны будем сделать гигантские шаги. Сможем ли мы дать растущей части населения глобального Юга шанс вести достойную жизнь и вырваться из бедности? Колоссальные задачи», — заключила председатель Еврокомиссии.

Инициатива «Один пояс — один путь» — концепция, предложенная в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином для активизации многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием как можно большего числа стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. К ней уже присоединились 152 государства и более 30 международных организаций.