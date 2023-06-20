Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен намерена представить во вторник стратегию европейской экономической безопасности, она предусматривает запрет на передачу передовых технологий России и Китаю, а также отказ от размещения соответствующих производств на территории этих стран. Об этом сообщило европейское издание газеты Politico.

Издание, ссылаясь на проект документа, пишет, что в стратегии прямо не упомянуты конкретные государства, но говорится о «риске чрезмерной зависимости от одной страны, особенно страны с системно расходящимися ценностями, моделями и интересами». Politico отмечает, что в Брюсселе подразумевают именно Россию и Китай в качестве целей этих ограничений. Среди передовых технологий с запретом на экспорт упоминаются суперкомпьютеры, наработки в сфере искусственного интеллекта, передовые микрочипы, а также квантовые компьютеры.

Авторы документа считают, что Евросоюзу следует «предотвратить экспорт инвестиций в узкий набор передовых технологий», потенциально усиливающих военные и разведывательные возможности некоторых стран. Эти государства якобы могут использовать эти возможности, чтобы «угрожать международному миру и безопасности, а также безопасному обращению с конфиденциальной информацией».

Новая стратегия предполагает появление общеевропейских процедур контроля за инвестициями иностранных компаний в критически важные компании и инфраструктурный сектор. Под проверку подпадут и зарубежные инвестиции европейских компаний. Кроме того, высокотехнологичную продукцию стран ЕС затронет процедура экспортного контроля. Ожидается, что документ будут обсуждать лидеры стран Евросоюза на очередном саммите объединения 29-30 июня. (ТАСС)