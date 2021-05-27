Глава азербайджанской делегации конкурса «Евровидение», известный продюсер и композитор Иса Меликов впервые прокомментировал выступление Самиры Эфенди, шоу Mata Hari и 20-е место Азербайджана.

На своей странице в соцсети Facebook И.Меликов поблагодарил всех, кто всячески агитировал и поддерживал Азербайджан на евросонге:

«Это бесценно. И речь сейчас не только о соотечественниках, а также об иностранных фанатах Efendi, коих оказалось, как выяснилось, совсем немало», — написал глава делегации.

Говоря о выступлении нашей прелставительницы, он подчеркнул, что доволен на все сто: «Самира все сделала на пять с плюсом. Мне ни разу не стыдно за нее, за стейджинг и за все то, что происходило в те 3 минуты на сцене во время выступления Азербайджана. Наше выступление было топовым», — заявил Иса Меликов.

Он признался, что один из самых задаваемых вопросов в его адрес за последнее время звучит так: «Считаю ли я 20-ое место несправедливым?».

Глава делегации отвечает: «Конечно, да!». И далее поясняет, что речь сейчас не только о личных ощущениях и эмоциях.

«Mata Hari» — первая азербайджанская евровидийная песня, которая за один день была прослушана на платформе Spotify свыше 1.000.000 раз и достигнув цифры в 5.000.000 впервые в истории азербайджанских песен попала в мировой чарт Spotify Global Top 200. Кроме этого, впервые азербайджанская песня попала в чарт Spotify Viral Top-50 Global и заняла там 8-ое место. Также в глобальном чарте iTunes “Mata Hari” входит в Top 40″ — ответ продюсера расставил все точки над i в вопросе о том, удалось ли представительнице Азербайджана покорить Европу.

И.Меликов отметил, что речь идет о глобальных мировых чартах, а не рейтинге регионального значения, подчеркивая, что видео Mata Hari за 1 неделю набрало 3.000.000 просмотров и на данный момент, спустя 2 месяца нахождения на официальном канале Eurovision в YouTube, просмотрено почти 8.000.000 раз!

Для справки: до сих пор ни одна азербайджанская евровидийная песня не набирала 3 миллиона за неделю и 8 миллионов просмотров всего за 2 месяца, «Mata Hari» — первая.

«Без лишней скромности могу сказать, что в истории азербайджанских евровидийных песен все вышеуказанные цифры, значения и позиции являются абсолютно рекордными», — пишет Меликов.

Он также обратил внимание на то, что столетний авторитетный британский таблоид Daily Express в день финала объявил явными претендентами на победу всего две страны – Италию и Азербайджан.

Говоря о личных ощущениях и увиденном в Роттердаме, глава делегации отмечает, что на пальцах одной руки можно было сосчитать количество выступлений, во время которых вся арена вставала на ноги, неистово пела и танцевала, несмотря на запрет.

«Азербайджан был в том числе!», — пишет он, и тут же добавляет: «Могу ли я, с учётом всех этих данных считать справедливым 20-ое место? Очевидно, что нет».

Говоря о победе Италии на евросонге, Меликов говорит, что, безусловно, считает ее справедливой.

Также Иса Меликов сообщил, что впервые в этом году core team нашей команды состоял из местных кадров и особо отметил графическую часть стейджинга, которая производилась силами местных графических дизайнеров. «С уверенностью могу сказать, что теперь у нас есть команда, которая от А до Z знает весь алгоритм работы этого проекта и повторит эту работу с закрытыми глазами», — говорит глава делегации.

В заключении Иса Меликов посвятил обращение Самире Эфенди:

«Отдельно хочу сказать огромное спасибо Самире за необыкновенную самоотверженность и стойкость. Она, действительно, сделала всё очень круто. Спала по 2-3 часа в сутки, оттачивала каждое движение, отрабатывала вокальную технику днём и ночью. В этом маленьком и хрупком организме оказалась спрятана громадная воля, творческая выправка, титаническое терпение и все те черты, заслуживающие уважения к артисту, которые она проявила в ходе всей подготовки, особенно в Роттердаме. Она — большой молодец!»