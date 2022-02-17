Это был очередной отчет, не стоящий бумаги, на котором он был написан. Речь в данном конкретном случае идет об отчете Европарламента по внешней политике и безопасности за 2021 год. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочесть хотя бы имеющееся в отчете утверждение о том, что Минская группа ОБСЕ остается единственным международно признанным форматом разрешения карабахского конфликта.

Я еще вернусь к этому абсурдному тезису. Пока же добавлю, что в отчете подчеркивается необходимость расширения участия ЕС и государств-членов на Южном Кавказе для обеспечения стабильности и процветания региона, а также для противодействия влиянию и вмешательству региональных держав. Под таковыми, ясное дело, в первую очередь подразумеваются Турция и Россия.

По сути, Европарламент признает свое недовольство итогами 44-дневной войны, в результате которой азербайджанская армия принудила агрессора к миру, вернув под свой контроль территорию, равную Ливану. Наш священный триколор снова развевается в великой Шуше, он реет в Агдаме, Лачине, Кяльбаджаре, Физули, Гадруте. Все это — новый статус-кво, которым крайне недовольны РА, мировое армянство и ангажированные ими политики.

Они кусают локти от понимания того, что не удалось пресечь победный марш азербайджанской армии в ходе 44-дневной войны. Они возмущены тем, что братская Турция оказала сильную политическую и моральную поддержку Азербайджану, продав нашей стране лучшие образцы своего оружия, в первую очередь легендарные БПЛА «Байрактар», использование которых стало новой страницей в военном деле.

Мы же помним, что Европарламент тогда продемонстрировал верность устоявшейся традиции принятия откровенно антиазербайджанских, проармянских резолюций. Им была принята резолюция-отчет об «Общей внешней политике и политике безопасности» (CFSP) и «Общей политике безопасности и обороны» (CSDP), в которой Европарламент . «подтвердил и осудил привлечение Турцией сирийских наемников к войне в Нагорном Карабахе».

Лживая резолюция? Конечно. Играет на руку стране-оккупанту Армении и остаткам карабахских сепаратистов? Безусловно. Есть повод подозревать европарламентариев в продажности? Само собой. Тем более, что нам есть много, что напомнить Европарламенту, который, похоже, сильно негодует по поводу того, что трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года было подписано без учета их позиции.

К примеру, Азербайджан прекрасно помнит откровенно проармянскую позицию многих депутатов Европарламента, их многочисленные поездки на оккупированные ранее территории нашей страны. В Европарламенте существовала отдельная группа дружбы с «НКР». Какой может быть цена отчетов данной структуры, которая открыто поддерживала и поддерживает армянских сепаратистов, реваншистов и просто преступников — вопрос риторический.

Я же, напоследок, вернусь к утверждению о том, что Минская группа ОБСЕ остается единственным международно признанным форматом разрешения карабахского конфликта. У МГ ОБСЕ было почти три десятка лет для помощи в принятии справедливого, основанного на международном праве и резолюциях Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН, решения. Нужно было всего лишь оказать давление на Армению. Этого не было. Против РА не было даже введено санкций за отказ подчиняться резолюциям ООН. В итоге, мы видели годы челночных поездок в Баку и Ереван представителей стран-членов МГ ОБСЕ. Они оставались в дорогих отелях, вкусно ели, сладко спали, а наши земли оставались под оккупацией. Вот вам и ответ на вопрос об «эффективности работы» МГ ОБСЕ.

В ней уже нет никакой необходимости. Азербайджан решил карабахский вопрос, согласно всем имеющимся у него юридическим, политическим правам на восстановление своей территориальной целостности. Новая реальность такова, что нет Нагорного Карабаха, есть Карабах. На основании подписанного президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 7 июля Указа была создана Карабахская экономическая зона. Все карабахские районы объединены в этой зоне. А что пишут европарламентарии — уже не важно. Их отчеты можно использовать в иных, в том числе и гигиенических целях.