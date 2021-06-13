Так называемый посол РФ в Абхазии Алексей Двинянин в ходе видеомоста Москва — Цхинвали — Сухуми, состоявшегося в преддверии Дня России среди прочего сообщил, что так называемые патриоты России, заявляют о необходимости присоединения к ней Абхазии, передает EADaily.

«Посол» отметил, что в абхазское информационное пространство время от времени с подачи разного рода российских общественных деятелей попадают призывы или вбрасывается тезис о необходимости присоединения Абхазии к России.

«Обычно подобные заявления делают те, кто считают себя так называемыми патриотами России. Якобы они исходят из необходимости защиты наших граждан и прочих высоких целей. Хочу сказать со всей ответственностью, что никакой корректировки принципиальной позиции российского руководства о признании независимости Абхазии не предвидится и в принципе невозможно. Упомянутые мной заявления отдельных лиц являются их частным мнением и не имеют под собой никакой политической подоплеки», — сказал Двинянин.

И этот момент, кстати, неплохо бы прояснить. Мы помним, как, не моргнув глазом, Москва быстренько организовала «референдум» и оккупировала Автономную Республику Крым, когда Украина переживала тяжелый момент своей истории, после чего объявила полуостров частью РФ. Интересно, что мешает Кремлю поступить так же с суверенными территориями Грузии – Абхазией и Южной Осетией, которые оккупированы Россией значительно раньше?

Свои объяснения и соображения на этот счет представили # известные эксперты соседней страны.

Амиран Хевцуриани, конфликтолог, доктор наук по международным отношениям, профессор Грузинского технического университета:

— На ваш главный вопрос, что мешает России присоединить суверенные территории Грузии (Абхазия, Самачабло), ответ прост: абсолютно ничего! У России есть все нужные инструменты и механизмы, чтоб официально присоединить де-факто и так аннексированные территории.

Однако здесь возникает не менее важный вопрос: нужно ли России вообще их официальное присоединение? Конечно, нет, потому что такое решение стало бы дополнительной головной болью для Кремля. В случае присоединения он будет вынужден выделить дополнительные средства, чтобы позаботиться о них хотя бы на воображаемом уровне. Кроме того, этот шаг станет еще одним аргументом для Запада, чтобы ещё раз открыто обвинить Россию в захвате территорий соседней страны и организовать новый каскад санкций. Поэтому нынешний статус-кво полностью удовлетворяет Россию. А именно:

1) Кремль полностью контролирует эти территории

2) Политическое руководство так называемых независимых республик являются марионетками Кремля и действуют в соответствии с их указаниями

3) У России достаточно мощные военные базы (около 10 тысяч военнослужащих) на обеих оккупированных территориях, что является эффективным инструментом давления на Тбилиси

4) Существование этих республик в таком виде является серьезным препятствием для Грузии на пути интеграции в НАТО и Европейский Союз, что хорошо понимают в Москве. Война 2008 года тоже была в значительной степени развязана Россией, чтобы сорвать именно этот процесс, в чём и признался экс-президент Дмитрий Медведев в одном из своих интервью

5) Кремль, не присоединив эти республики, с одной стороны, как-то ещё сохраняет свое лицо. С другой стороны, «игра в независимость» — это формальная демонстрация национального самоуважения абхазов и осетин. А также, в таких условиях на их поддержание тратится гораздо меньше, чем в случае любого из своих субъектов федерации

6) Эти территории, безусловно, являются лучшим средством для кремлевских клептократов для осуществления различных криминальных и финансовых махинаций, о чем свидетельствуют многочисленные факты.

Поэтому неправильно помещать в одну политическую плоскость Крым и оккупированные регионы Грузии. Крым, в котором преимущественно проживают граждане русской национальности, кремлевские идеологи напрямую воспринимают как неотъемлемую часть исторических русских земель. А Абхазия, т.н. Южная Осетия и Грузия в целом, так же как Армения, Азербайджан, Украина, Беларусь и остальные постсоветские страны – это в их представлении «Русский мир».

Торнике Шарашенидзе, руководитель Школы международных отношений Грузинского института общественных дел, профессор:

— Думаю, что России незачем присоединять эти территории. Москва и так почти всё там контролирует. Крым присоединили при форс-мажоре, как бы отвечая на Евромайдан. Плюс, в Крыму базировался Черноморский флот, и поэтому он был гораздо важнее, например, Абхазии. Боялись, что после Майдана там могут появиться американцы, а в случае Абхазии этого опасаться не приходится.

Ника Читадзе, политолог, профессор Черноморского Международного Университета:

— Ситуации с Крымом и Абхазией немного отличаются друг от друга. В случае с Крымом более 60% населения русские, и по этой причине Москва после оккупации объявила Крым частью России.

В случае с Абхазией ситуация другая. В Абхазии большинство населения поддерживает «независимость».

Так что в отношении Абхазии у Кремля другой подход.