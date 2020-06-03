ГЭЦ обнародовал правила входа в экзаменационные здания во время пандемии

Государственный экзаменационный центр подготовил просветительский видеоролик о правилах проведения экзаменов в соответствии с требованиями условий пандемии.

Как сообщили АПА в ГЭЦ, видео было подготовлено с целью защиты здоровья сотрудников и участников экзаменов в экзаменационных центрах (залах) на основе фактов научных исследований по коронавирусной инфекции (COVID-19).

Каждый участник экзамена перед экзаменом должен распечатать пропускной экзаменационный лист и декларацию о здоровье, подписать ее и представить экзаменационному контролеру вместе с другими документами.

Отмечается, что в случае, если участник экзамена заметит у себя симптомы заболевания COVID-19, он, не выходя из дома, должен будет обратиться в службу экстренной медицинской помощи 103. Те, кто почувствуют симптомы (высокая температура или озноб) уже придя на экзамен, должны обязательно сообщить об этом экзаменационному контролеру.

Кроме того, каждый участник должен находиться в защитной маске на протяжении всего экзамена.

Участники экзамена должны до допуска в здание пройти контроль, сохраняя социальную дистанцию, предоставить удостоверение личности так, чтобы верхнюю часть его увидел сотрудник ГЭЦ, и, если потребуется, на время снять маску и показать свое лицо. Ни в каком другом случае снимать маску нельзя.