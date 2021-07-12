Германия выдала все разрешения, которые необходимы для строительства российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщила представитель Минэкономики ФРГ Беате Барон, передает ТАСС.

«Все разрешения на строительство выданы — и уже давно. Что касается эксплуатации, то, возможно, тут может помочь Федеральное сетевое агентство (регулятор )», — сказала она.

Кроме того, в немецком правительстве подчеркнули, что позиция ФРГ по проекту неизменна, о чем известно украинской стороне.

Ранее исполнительный директор компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявил, что «Северный поток — 2» построен на 98%.