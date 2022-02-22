Ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» (СП-2) будет заморожен. Об этом во вторник, 22 февраля, сообщил в Берлине канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Глава правительства Германии указал, что попросил министерство по делам экономики и защиты климата отозвать существующий отчет по анализу надежности снабжения, который готовился Федеральным агентством по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA) в Бонне. «Звучит технически, однако это — необходимый шаг в соответствии с административным правом, чтобы не могла воспоследовать сертификация газопровода», — отметил он. Без этой сертификации «Северный поток — 2» не может быть введен в строй.

Профильный департамент Минэкономики ФРГ даст новую оценку безопасности снабжения с учетом «изменений в последние несколько дней», пояснил канцлер. «На данном этапе важно — помимо первоначальных санкций — предотвратить дальнейшую эскалацию и, тем самым, еще одну катастрофу. На это нацелены все наши дипломатические усилия», — указал Шольц.

Строительство газопровода СП — 2 было завершено еще в сентябре, заявку на его сертификацию рассматривало Федеральное агентство по сетям. В ведомстве предупреждали, что скорый допуск «Северного потока — 2» маловероятен. Против ввода его в эксплуатацию активно выступали Украина и ряд стран Восточной Европы, заявляя, что данный газопровод является инструментом политического влияния России. США считали, что СП-2 усилит зависимость Европы от российского газа. (DW)