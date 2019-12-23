Германия одобрила прокладку «Северного потока — 2 », несмотря на санкции США

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии одобрило прокладку трубопровода «Северный поток — 2» в зимние месяцы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу.

Отмечается, что прокладка трубопровода будет проводиться на отрезке в 16,5 км.

Также в ведомстве уточнили, что заявка на прокладку трубы была направлена еще 23 сентября.

До этого США ввели санкции в отношении «Северного потока — 2». Они вступили в силу 20 декабря, на фоне чего 21 декабря базирующаяся в Швейцарии компания Allseas, которая занимается укладкой труб для трубопровода «Северный поток — 2», уведомила о приостановке работ.

| 2019-12-23T15:20:46+00:00 23 декабря 2019, 17:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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