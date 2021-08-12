Федеральный министр иностранных дел Германии Хайко Мас заявил о возможном прекращении финансовой поддержки Афганистана, если радикальное движение «Талибан» попытается устроить в этой стране халифат. «Мы даем 430 млн евро каждый год. Мы не дадим больше ни цента Афганистану, если талибы полностью захватят эту страну, введут законы шариата, и страна станет халифатом», — сказал Мас в четверг, 12 августа, в эфире общественно-правовой медиакомпании ZDF.

По мнению главы немецкого внешнеполитического ведомства, Афганистан без международной помощи нежизнеспособен. И талибы, уверен Мас, это тоже отчетливо понимают.

С момента принятия решения о выводе международных войск из Афганистан талибы захватили большую часть страны. В «Талибане» утверждают, что уже контролируют 9 из 34-х административных центров афганских провинций. (DW)