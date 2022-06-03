С начала полномасштабных боевых действий в Украине погибли около 30 970 российских военнослужащих.

Об этом передает Генеральный штаб ВС Украины.

«На 3 июня боевые потери противника составили: Танки — 1 367, боевые бронированные машины — 3 366, артиллерийские системы — 661, РСЗО — 207, средства ПВО — 95, самолеты — 210, вертолеты — 175, БПЛА оперативно-тактического уровня — 535, крылатые ракеты — 121, корабли/катера — 13, специальная техника — 51.

«Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Бахмутском направлении», — отмечает Генштаб ВСУ.