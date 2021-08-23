Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на саммите G7 по Афганистану во вторник призовет международное сообщество к единству ради интересов народа этой страны. Об этом сообщил в понедельник на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь был приглашен принять участие в виртуальном саммите G7 по Афганистану, — сказал он. — Он призовет к единству международного сообщества для того, чтобы наилучшим образом обеспечить интересы афганского народа».

Встреча лидеров стран G7 состоится в виртуальном формате 24 августа по предложению Великобритании, которая в этом году председательствует в объединении. Ранее СМИ сообщили, что на ней союзники США намерены потребовать от Вашингтона продлить операцию по эвакуации из Афганистана. (ТАСС)