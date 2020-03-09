Генсек НАТО встретится с Эрдоганом в Брюсселе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в понедельник в постпредстве Турции при ЕС в Брюсселе, говорится в сообщении НАТО.
«Сегодня, в понедельник 9 марта 2020 года, генсек НАТО встретится с президентом Турции в постоянном представительстве Турции при Европейском союзе», — говорится в нем.
Накануне сообщалось, что главы Евросовета Шарль Мишель и Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также намерены провести переговоры с президентом Турции в Брюсселе вечером в понедельник. Планируется обсуждение таких вопросов, как миграция, безопасность, стабильность в регионе и кризис в Сирии.(РИА Новости)
| 2020-03-09T16:06:35+00:00 9 марта 2020, 16:42|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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