Генсек НАТО встретится с Эрдоганом в Брюсселе

Накануне сообщалось, что главы Евросовета Шарль Мишель и Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также намерены провести переговоры с президентом Турции в Брюсселе вечером в понедельник. Планируется обсуждение таких вопросов, как миграция, безопасность, стабильность в регионе и кризис в Сирии.(РИА Новости)