В Бакинском государственном университете (БГУ) состоялось мероприятие на тему «Гений Низами от Азербайджана до Норвегии (глазами норвежского исследователя)», организованное группами SABAH и посвященное 880-летнему юбилею Низами Гянджеви, сообщает #.

Руководитель Центра SABAH БГУ Ирада Сулейманова, открывая мероприятие, рассказала о деятельности норвежского исследователя Рагнхильд Торини, отметив важность данной встречи и популяризации наследия Низами Гянджеви за рубежом.

В своем докладе норвежский писатель-исследователь Рагнхильд Торини дала краткий обзор истории своего знакомства с наследием Низами Гянджеви, а также рассказала о написанной им пьесе по поэме «Лейли и Меджнун».

Гость выразила надежду, что англоязычный сборник этюдов из поэмы Гянджеви «Лейли и Меджнун», распространенный во всех средних школах Азербайджана, юным любителям Низами в Год Низами станет подарком. Рагнхильд Торини обратила внимание на философский пласт в творчестве Низами, истоки идей и эстетические принципы его поэм и сравнила поэта с такими великими западными художниками как А. Данте, В. Шекспир, А. С. Пушкин, И. В. Гете.

На мероприятии также выступили ученый секретарь Института рукописей имени Мухаммеда Физули НАНА, доцент Азизага Наджафзаде, ведущий научный сотрудник отдела исследования рукописей Низами, заведующий кафедрой Бакинского славянского университета Ибрагим Гулиев, основатель и президент Фонда Мирзы Алекпера Сабира, доцент Севда Тахирли, ведущий научный сотрудник отдела исследования рукописей Низами Тунзаля Сейфуллаева, руководитель виртуальной сети DAOS и член компании «Мы в долгу перед вами» Наргиз Халаф.