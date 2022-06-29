Международная группа исследователей под руководством специалистов из института Фрэнсиса Крика в Лондоне установила, что ближайшими предками собак являются древние волки из восточной Евразии. Результаты работы были опубликованы в журнале Nature.

Ранее считалось, что современные собаки являются потомками древних волков из Западной Европы. Однако авторы исследования обнаружили, что прямой предок ранних собак из Сибири, Северной и Южной Америки, восточной Азии и Европы — древний волк из восточной Евразии.

Также выяснилось, что собаки на Ближнем Востоке и в Африке имеют двойное происхождение — они появились в ходе скрещивания евразийских волков с другой местной популяцией животных.

К таким выводам ученые пришли, секвенировав геном 66 древних волков из Европы, Сибири и Северной Америки. В ходе анализа удалось узнать, что популяции волков были генетически связаны на протяжении всего позднего плейстоцена. Эта связь между популяциями волков позволила авторам идентифицировать естественный отбор, в частности, появление мутаций в гене IFT88 40-30 тысяч лет назад. Эти изменения, вероятно, и способствовали выживанию вида.