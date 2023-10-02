Генеральный план города Баку подготовлен и представлен для утверждения в Кабинет Министров.

Как сообщает #, об этом в беседе с журналистами сказал председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев.

«Наряду с Государственным комитетом Азербайджанской Республики по градостроительству и архитектуре за этот вопрос отвечает также ряд государственных учреждений. Кроме того, Главное управление по градостроительству и архитектуре при комитете занимается процессом выдачи разрешений на строительство, а после окончания строительства выдает разрешение на эксплуатацию. Уже в ходе строительства при поддержке Министерства по чрезвычайным ситуациям, местных органов исполнительной власти и других учреждений контролируется сам процесс строительства. Во всех проектах четко планируются общественные зоны, соблюдаются соответствующие расстояния, будь то пешеходные тротуары или другие территории, это контролируют местные органы исполнительной власти», — добавил он.