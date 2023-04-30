Генеральная ассамблея FIA и церемония награждения FIA Gala по итогам сезона 2023 года пройдут в Баку с 4 по 8 декабря, сообщает #.

Президент FIA Мохаммед Бен Сулайем и президент Азербайджанской автомобильной федерации (AAF) Анар Алакбаров подписали соответствующее соглашение.

Мохаммед Бен Сулайем: «Я рад подтвердить, что Баку примет неделю Ежегодной Генеральной Ассамблеи 2023 года. Для расширения географии деятельности и участия членов FIA важно, чтобы мы проводили значимые мероприятия в Азербайджане. Это стимулирует интерес к автоспорту в регионе».

Генеральная Ассамблея, созываемая ежегодно или во внеочередном порядке — высший управляющий орган FIA, состоящий из автомобильных федераций (клубов), представляющих участников Международной автомобильной федерации, а также клубов, функционирующих в области движимости.

Цель мероприятия, которое ежегодно проводится в различных странах, состоит в обсуждении автомобильного спорта и различных тем в области автопромышленности.

В свою очередь, церемония награждения (FIA Prize-Giving Ceremony) считается одним из самых авторитетных мероприятий в автомобильном спорте.

В рамках мероприятия, которое проводится с 2011 года в завершение Генеральной Ассамблеи FIA, проходит вручение различных наград в сфере автоспорта.