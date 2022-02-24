Больше никакого минского процесса, никаких нормандских переговоров – пожалуй, решения российского президента о признании «республик» Донецк и Луганск следует понимать именно в этом ракурсе.

А так, когда писались эти строки, поступали весьма противоречивые информации – одни источники сообщали, что якобы Россия с ракетными ударами обстреливает крупные города Украины, другие же передавали, что в общей сложности ситуация спокойная, редкие стрельбы слышны только на территории непризнанных республик (к моменту публикации Россия уже начала военную опервцию в Донбассе — ред.).

В любом случае можно сказать, что президент Владимир Путин сделал весьма серьезный шаг в направлении войны. Да, можно утверждать, что схожий прецедент уже имеется – в свое время Кремль таким образом признал Абхазию и Южную Осетию. Но и тогда российские войска двигались в направлении Тбилиси, они были остановлены только благодаря дипломатическим усилиям западных стран. Поэтому нельзя сказать, что Москва ограничится признанием двух сепаратистских режимов на территории Украины.

А что намерены предпринять США и члены НАТО? Думается, что главной целью Вашингтона является заманить Москву в очередной военный капкан. Наверное, им удастся это сделать, а дальше, как говорится, видно будет.

Но тут есть другой интересный момент. Против войны должны выступать не только западные страны, но сами граждане, особенно, демократы России. Но мы их не слышим, такое впечатление, что их вообще нет.

Как и другие государства, Россия также исторически была поляризована на западников и славянофилов. Но их теперь не слышно, точнее, демократический лагерь упорно молчит. Где же демократы–западники страны? Почему молчат такие люди, как Дмитрий Муратов? В прошлом году ему дали нобелевскую премию за свободу выражения. Но теперь мы его почему-то не слышим!

По идее, партии и НПО можно понять. В России НПО, сотрудничающие с иностранными фондами, журналистов иностранных СМИ называют «иностранными агентами», причем официально. Но это не должно стать предлогом на пути выражения истины. Тут причина иная. Западники в России всегда были слабыми. Диссиденты этой страны также были великодержавниками. Даже А.Пушкина объективные критики называют «певцом свободы и империи». Ф.М.Достоевский был крупным славянофилом и великодержавником. Поэтому все гораздо сложнее.

После смерти Б.Немцова демократический лагерь стал весьма незаметным, он превратился в театр одного актера. Теперь он есть театр Алексея Навального, который сидит в тюрьме. Но возникает резонный вопрос: почему же молчат его соратники и сторонники?

Объяснение тут таково, что вопрос войны с Украиной весьма тонкий, тут можно получить ярлык предателя родины, что для политика не очень-то приемлемо. Но в свое время такие политики как Андрей Сахаров не боялись оставаться в одиночестве – Сахарова также обвиняли в предательстве…

Вернемся к внешним факторам войны. Остановят ли США и страны–члены НАТО войну? И тут, как уже замечено чуть выше, возникает резонный вопрос: а хотят ли они этого? В противном случае, они не стали бы эвакуировать своих граждан из Украины. Более вероятным является то, что начнется крупномасштабная холодная война против России. Возможно, даже Европа откажется от российского газа, хотя это весьма трудная задача. Но понятно одно: второе имперское возрождение России обойдется ей слишком дорого, скорее станет второй «лебединой песней» Кремля…