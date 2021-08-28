«Газпром»перестал продавать газ европейским покупателям на 2022 год через собственную Электронную торговую площадку (ЭТП). Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные терминала Bloomberg.

Прекращены торги лотами газа с поставкой в первом квартале 2022-го и полностью на весь год. При этом контракты на зиму 2022-2023 годов и на полный 2023-й по-прежнему доступны в ЭТП.

Последний контракт на поставку газа в Европу в первом квартале 2022-го, по данным агентства, был заключен 23 августа. Известно об этом стало 27 августа.

Торги прекратили примерно через час после объявления о решении апелляционного суда Германии по вопросу соблюдения норм Газовой директивы Евросоюза в рамках Третьего энергопакета ЕС.

Российская компания обжаловала отказ европейских властей вывести российский экспортный газопровод «Северный поток-2» из-под требований директивы. Таким образом, «Газпром» вынужден будет подчиниться европейским правилам, которые предписывают разделять владельцев газопровода и поставляемого по нему топлива, а также допускать независимых поставщиков до половины мощностей трубопроводов, проходящих по территории ЕС (lenta.ru)