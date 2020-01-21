Гарет Бейл не собирается уходить из «Реала» в аренду

Нападающий «Реала» Гарет Бейл не собирается покидать мадридский клуб на правах аренды, сообщает ВВС.

По информации источника, валлиец не намерен покидать «Реал» и останется на «Сантьяго Бернабеу», если какой-либо клуб не придет с предложением о постоянном переходе, контракт которого игрок посчитает приемлемым для себя. По нынешнему соглашению с «Реалом» у футболиста осталось два с половиной года с зарплатой

Ранее была информация, что игроком интересовались «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Гарет Бейл принял участие в 12 матчах чемпионата Испании в текущем сезоне. Нападающий сборной Уэльса забил два гола и стал автором двух результативных передач. «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 43 очка в 20 турах. (championat.com)