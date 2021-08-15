Ушедший в отставку с поста президента Афганистана Ашраф Гани улетел на самолете в Узбекистан вместе с супругой Рулой и двумя советниками.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает газета New York Times.

Об этом газете сообщил неназванный член афганской делегации на переговорах в Дохе. Издание отмечает, что чиновник пожелал сохранить анонимность, так как не хотел бы, чтобы было известно, что он обсуждает перемещения президента.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку, вылетел из Кабула в Таджикистан, откуда он направится в третью страну. Глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла сообщил, что Ашраф Гани ушел в отставку с поста президента и покинул страну.

Источник РИА Новости в движении «Талибан» заявил, что управление Афганистаном передано совету, в который вошли Абдулла Абдулла и экс-президент страны Хамид Карзай.

Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения «Талибан» на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что вошли в Кабул, а также взяли под контроль президентский дворец.