Российский артист Максим Галкин прокомментировал решение министерства юстиции РФ внести его в список физических лиц, выполняющих функцию «иностранного агента». В обращении

, опубликованном в Instagram в субботу, 17 сентября, он заявил, что не относит себя к «иноагентам», отметив, что не занимается политической деятельностью и уже много лет не получал деньги от концертов в Украине.

«Со сцены в своих концертах я занимаюсь юмористическим жанром, политической сатирой, занимаюсь этим уже 28 лет. Начинал еще при Борисе Николаевиче Ельцине. Если я обращаюсь к своим подписчикам или зрителям вне жанра, как гражданин, как человек, я это делаю абсолютно искренне. Искренне и оставаясь честным перед самим собой», — сказал Галкин.

Он назвал надуманным повод для признания его «иноагентом» в России, добавив, что не собирается отказываться от жанра юмора и сатиры «в угоду политической конъюнктуре». «Министерство юстиции, искренность и честность не оплачивается у приличных людей, к которым я, надеюсь, отношусь. Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь», — подчеркнул юморист. (DW)