G7 обещала обеспечить Украину современным вооружением на земле, в воздухе и на море, сказано в совместной декларации. Приоритет G7 в поставках Украине будет отдан средствам ПВО, артиллерии, дальнобойному вооружению, боевой авиации, следует из документа.

По данным группы, Украина обязалась провести реформы в области борьбы с коррупцией и госуправления, усилить гражданский контроль за военной сферой. G7 обещает осуществлять обучение и подготовку украинских военных.

Кроме того, G7 приглашает другие страны в любой момент присоединиться к декларации о долгосрочных гаран​​​​​​​тиях безопасности Украины. Страны G7 начинают переговоры с Украиной по двусторонним обязательствам и договоренностям в области безопасности.