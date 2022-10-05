Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Испании Педро Санчес планируют усилить давление на президента Франции Эммануэля Макрона, чтобы тот отказался от попыток заблокировать строительство газопровода MidCat, который они считают ключом к снижению зависимости Европы от поставок энергоресурсов из России. Об этом пишет Bloomberg.

«Мы оба будем продолжать лоббировать более высокую пропускную способность Пиренейского полуострова, чтобы увеличить вклад [этих территорий] в безопасность поставок для всего ЕС», — говорится в оказавшемся в распоряжении Bloomberg проекте заявления, который был направлен правительством Германии по электронной почте.

Эммануэль Макрон последовательно выступает против реализации проекта MidCat. Французский лидер уверен, что действующие трубопроводы через Пиренеи используются не в полной мере, поэтому строительство нового объекта будет нецелесообразно. Президент Франции также сталкивается с давлением со стороны экологических групп, которые выступают против проекта.

Три года назад правительства Франции и Испании уже блокировали строительство MidCat. Тогда причиной стала низкая рентабельность проекта, поскольку традиционные углеродные источники энергии стали быстро заменяться возобновляемыми.