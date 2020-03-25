Французские силы покинули Ирак

Французские силы, участвующие в международной антитеррористической коалиции во главе с США, покинули территорию Ирака. Об этом сообщило в среду Иракское агентство новостей со ссылкой на пресс-секретаря командующего иракской армии генерал-лейтенанта Абдель Карима Халафа.

По его словам, «французские войска покинули территорию Ирака и эвакуировали авиабазу международной коалиции». Халаф отметил, что «французские силы вышли из Ирака согласно договору, заключенному с иракским правительством».

В феврале Комитет по обороне и безопасности парламента Ирака информировал, что силы международной коалиции, которую возглавляют США, остановили операции на иракской территории и готовятся к эвакуации своих войск из страны. Тогда же телеканал Al Jazeera сообщил, что Франция, Германия и Австралия уже подали в Объединенное командование иракской армии запросы о подготовке к выводу своих армейских подразделений из Ирака.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля.(ТАСС)