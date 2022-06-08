Правительство Франции подписало с Соединенными Штатами так называемые «Соглашения Артемиды» — план по международному освоению Луны, сообщает Газета. Ру.

«Подтверждая свою приверженность мирному, ответственному и устойчивому исследованию и использованию космического пространства, Франция стала 20-й страной, подписавшей «Соглашение Артемиды» на церемонии, организованной сегодня послом Франции Филиппом Этьеном в Вашингтоне», — указано в сообщении Госдепартамента США..

Предполагается, что США вернутся к пилотируемым полетам на Луну в 2024 году, в рамках космической программы «Артемида». Программа предполагает первоначальную фазу освоения Луны человеком.