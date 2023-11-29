В детстве одним из моих любимых мультфильмов был «Заколдованный мальчик». Он был не только интересен и красочен, но и поучителен. Канва этой назидательной сказки была такова: осознать свои ошибки и не предавать друга.

Естественно, я не собираюсь пересказывать сюжет мультфильма, желающий может посмотреть (а кто-то, несмотря на возраст, и пересмотреть), но один эпизод мне понравился больше всего.

Главный герой сказки Нильс с помощью волшебной дудочки исполняет мелодию, которая очаровывает полчища крыс, захвативших замок.

Забавно, что эта занимательная история находит свое отражение в нынешних реалиях XXI века в отдельно взятой стране.

Крысы заполонили условный «замок» под названием Франция. Сегодня, хваленая страна – родина лучшего парфюма, отнюдь не озонирует воздух.

Франция погрязла в экскрементах. И это не фигура речи, а описание реальности.

Как пишут ведущие мировые СМИ, крысы атаковали школы французского города Марсель, грызуны портят книги и спортивный инвентарь.

Крысы и мыши наводнили классы и коридоры школ, дети вынуждены «ходить по моче и фекалиям» грызунов.

А в одной из школ грызуны нашли пристанище повсюду, даже в столовой, а их испражнения находят даже под кроватями маленьких детей в общих спальнях.

Впрочем, городские власти Марселя не паникуют. Да, они признают проблему наличия крыс в школах, но при этом говорят, что грызунами кишит центр города, а не только школы.

Ситуация действительно проблематичная, и она возникла не сегодня, и не вчера. Логично было бы, если для решения данной проблемы были задействованы все профильные структуры, и не только.

Дело в том, что крысы решили обгадить Францию в самое неурочное время. В преддверии Летней Олимпиады-2024, которая должна пройти в Париже.

То есть, на кону не только имидж страны, но и вероятность срыва знаменательного спортивного события, которое имеет место быть раз в четыре года. И по логике развивающихся событий данный вопрос должен быть обсужден в сенате страны, и «быть на карандаше» президента Эммануэля Макрона.

Однако, ни французским сенаторам, ни главе государства – не до крыс. Их больше интересует вымышленная проблема «арцахцев», «геноцид армян» и прочая ерунда.

Президента Франции больше занимают другие думы: стать «наполеоном» XXI века. И потому он, получив пинка под зад в бывших владениях Франции – Нигер, Буркина-Фасо, Мали и другие, вздумал зацепиться за Южный Кавказ.

Действительно, можно ли принести в жертву такие амбициозные планы ради здоровья и, может быть, жизней каких-то французов? Только вот и Южный Кавказ – не для Макрона.

Как бы то ни было, но сегодня Франция нуждается в «Нильсе». Макрон на эту роль явно не тянет: он продолжает позориться на других фронтах.

Как бы то ни было, повторюсь, Франция действительно по уши в дерьме. И не ровен час, французам придется вспомнить, для чего были придуманы широкополые шляпы мушкетеров. Для крыс многоэтажные дома, и даже Эйфелева башня – не проблема…