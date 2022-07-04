Финляндия и Швеция в понедельник начали и за один раунд завершили переговоры о присоединении к НАТО, 5 июля будет подписан протокол о вступлении. Об этом говорится в распространенном в Брюсселе заявлении альянса.

«Финляндия и Швеция завершили 4 июля переговоры о вступлении в НАТО в соответствии с договоренностью на саммите НАТО в Мадриде [28-30 июня]. Обе страны официально подтвердили свое желание и способность выполнять политические, юридические и военные обязательства, предусмотренные членством в НАТО», — отмечается в заявлении. В нем говорится, что переговоры прошли на уровне глав МИД и министров обороны.

«После завершения переговоров союзники [по альянсу] должны подписать 5 июля в штаб-квартире НАТО протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Далее протоколы о вступлении будут направлены странам НАТО для ратификации в соответствии с их национальными процедурами», — подчеркивается в сообщении.