Азербайджанская певица Сабина Гулузаде представит нашу страну на конкурсе эстрадных исполнителей в рамках Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

Фестиваль пройдет с 13 по 18 июля в Витебске (Беларусь) и соберет талантливых артистов из разных стран.

«Славянский базар в Витебске» – крупнейший культурный форум, объединяющий страны и континенты. Это – большой музыкальный праздник, побывать на котором – большое счастье для любого артиста», — рассказывает # певец и продюсер Эмин Гасан.

Он с успехом представлял нашу страну на «Славянском базаре» несколько лет назад, после чего начал помогать другим артистам готовиться к конкурсу.

В прошлом году благодаря его поддержке певец Тофик Гаджиев занял на конкурсе третье место, став лауреатом и подняв флаг Азербайджана на этом крупном музыкальном событии.

В международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2022» по традиции примут участие исполнители из разных стран.

Участники должны исполнить на конкурсе две песни на выбор в категории «Славянский хит» и «Мировой хит».

Как рассказал # Э.Гасан, Сабина Гулузаде исполнит композицию Игоря Николаева «Там нет меня». Продюссер и певица пока не определились с выбором второй категории, но сделают это в ближайшее время.

Сабина Гулузаде прославилась своим участием в популярном телевизионном вокальном проекте Səs Azərbaycan, где стала полуфиналисткой в команде Тунзали Агаевой, а также в проекте «Во весь голос».

Фестиваль «Славянский базар» давно перешагнул границы славянского мира. В нем принимают участие представители всех пяти континентов.

С первого Международного музыкального фестиваля «Славянский базар», который состоялся в июле 1992 года, в центре внимания был конкурс. Тогда он назывался Конкурс молодых исполнителей эстрадной песни. Цели конкурса остаются неизменными на протяжении многих лет — раскрытие и поддержка молодых талантов, популяризация музыкальной культуры и искусства, взаимодействие и диалог культур разных стран. Фестиваль дает уникальную возможность молодым исполнителям показать себя коллегам по артистическому цеху, десяткам тысяч зрителей и телезрителей.

Торжественная церемония открытия фестиваля состоится 14 июля в Летнем амфитеатре Витебска. В гала концерте примут участие звезды российской эстрады, популярные артисты из других стран – Витас, Лариса Долина, Сергей Безруков, Анатолий Ярмоленко и ансамбль «СЯБРЫ», Руслан Алехно. Алишер Каримов, Марио Стефано Пьетродарки, ансамбль «ПЕСНЯРЫ» и др.