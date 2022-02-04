Даты фестиваля «ЖАРА», который обещает стать самым грандиозным музыкальным событием предстоящего лета и пройдет в Баку уже в 5 раз, перенесены.

Как сообщили # организаторы, фестиваль пройдет с 25 по 29 июля на территории Sea Breeze Resort, на берегу Каспийского моря.

Билеты на фестиваль уже поступили в продажу, и, несмотря на то, что продажа осуществлялась по первоначально объявленным датам – 27 – 31 июля, будут действительны и на новые даты.

«В связи с плотными графиками и переносами собственных гастрольных туров артистов, мы чуть-чуть изменили даты фестиваля. Но, благодаря этому, наш лайн-ап стал еще круче, еще жарче и еще неожиданнее — следите за анонсами, совсем скоро мы приятно вас удивим!», — сообщили # в пресс-службе фестиваля «ЖАРА».

Создатель и главный идейный вдохновитель фестиваля «ЖАРА» — народный артист Азербайджана EMIN, рассказывая о предстоящем фестивале журналистам, сообщил о том, что сюрпризов будет много:

«Это будет, пожалуй, самый долгожданный фестиваль «ЖАРА», мы к нему давно готовимся. К сожалению, из-за пандемии, фестиваль не проводился в Баку уже два года, артисты и зрители соскучились, но тем радостей будет предстоящая встреча», — заявил артист.

Согласно неподтвержденным данным, на фестиваль в Баку ожидается приезд больших звезд, однако их имена пока не разглашаются.

Международный музыкальный фестиваль «ЖАРА» впервые прошел с 9 по 10 июля 2016 года Sea Breeze Resort. Концертные дни фестиваля собирают более 150 артистов, более 12 000 зрителей в день и более 150 000 000 телезрителей в СНГ. Трансляция всех дней фестиваля проходит на российском «Первом канале»

В 2021 году фестиваль вынужденно покинул свою локацию и прошел в Москве. Изначально событие планировалось провести в спорткомплексе «Лужники», но из-за сильного распространения коронавируса организаторы перенесли сцену в Crocus City Hall. В связи с ограничениями, введенными постановлением губернатора Московской области, фестиваль был отменен для зрителей и продолжился в формате телесъемки.