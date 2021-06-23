Третья фаза испытаний первой турецкой вакцины TURCOVAC будут проводиться в Венгрии, Азербайджане и Кыргызстане.

Как сообщает местное бюро АПА, об этом заявил министр здравоохранения Турции Фехреддин Коджа после очередного заседания научного совета, созданного при министерстве в рамках мер по борьбе с COVID-19.

Министр отметил, что в список планируется включить еще несколько стран: “Переговоры продолжаются. В 29 центрах будут вакцинированы 40 800 человек».

Следует отметить, что вакцина TÜRCOVAC была применена к 294 добровольцам в рамках первой и второй фазы.