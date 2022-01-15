Американская курьерская и логистическая компания FedEx запросила у Федерального управления гражданской авиации США (FAA) разрешение на установку на своих грузовых самолетах Airbus специальной лазерной системы противоракетной защиты. Об этом в пятницу, 14 января, сообщила медиакомпания CNN.

В документе, направленном FAA, речь идет об установке на модифицированную модель Airbus A321-200 лазеров для борьбы с ракетами с тепловым наведением. Система будет излучать энергию инфракрасного спектра вне самолета, что позволит увести в сторону ракету, наводящуюся на тепло, которое выделяют двигатели лайнера.

В документе указывается, что у авиаперевозчиков есть поводы для беспокойства. В последние годы гражданские и транспортные самолеты не раз становились мишенями для переносных зенитных ракетных комплексов. В частности, приводится пример инцидента в 2003 году, когда над Багдадом ракета попала в крыло лайнера, принадлежащего немецкой почтовой службе DHL. Самолет приземлился с горящим крылом, экипаж не пострадал.