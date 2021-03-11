Евросоюз: отношение к сепаратизму неоднозначное

Вопрос с сепаратистами в Европейском Союзе вроде бы начал решаться в положительную сторону. Бывший глава администрации испанской автономии Каталония Карлес Пучдемон и двое его соратников, выступающих за отделение этой северо-восточной области Испании, лишены депутатской неприкосновенности. Такое решение Европарламент принял вечером в понедельник, 8 марта, передает DW. Фракции консерваторов, социал-демократов и либералов призвали своих представителей проголосовать за снятие парламентского иммунитета, фракции «зеленых» и левых выступили против.

В результате голосования более 400 человек из почти 700 выступили за лишение Пучдемона, а также экс-представителей каталонской администрации Антони Комина и Клары Понсати неприкосновенности. Теперь им грозит выдача испанским властям. И в принципе, поделом. Ведь именно эти люди в 2017 году довели дело до опасной грани, когда столица была вынуждена ввести в Каталонию дополнительные силы полиции, временно ограничить права автономии, и взять на себя прямое управление этим наполовину мятежным регионом.

Официальный Мадрид приветствовал позицию Европарламента. Результат голосования показывает, что каталонский вопрос «должен решаться в Испании, а не на европейском уровне», заявила министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес.

Интересно, насколько сильны сегодня сепаратистские настроения в разных странах Евросоюза, грозит ли каким-то из них дезинтеграция, распад? И каково может быть отношение к этому решению Европарламента в целом в странах ЕС?

На эти вопросы # ответили иностранные эксперты.

Стейнар Гил, западноевропейский дипломат в отставке, экс-посол Королевства Норвегия в Азербайджане:

— В свое время Чехословакия просто так стала Чехией и Словакией. Но каталонский вопрос намного сложнее.

Я был в Барселоне в 2018 году. И я не уверен, что Каталония должна стать новым суверенным государством Европы. Главное – любое решение должно иметь поддержку подавляющего большинства граждан Испании, включая каталонцев. А как вы знаете, в Каталонии соотношение настроений приблизительно 50/50. Этого недостаточно. Нужны спокойствие и трезвость.

Александер Рар, профессор Института Международной Политики WeltTrends (Потсдам, ФРГ):

— Все-таки решение Европейского парламента напоминает мне политику двойных стандартов. Потому что в Европе на всё в мире смотрят так – одним позволено, другим не позволено. Вспомним ряд примеров – чеченцы, албанцы Косова – они, по мнению Брюсселя, имеют право требовать для себя государственной независимости. А вот каталонцы в Испании, русские в Крыму, другие народы – такого права не имеют. Возникает справедливый вопрос – почему? Потому что это идет вразрез, как заявляет руководство ЕС, международному праву? Но оно само интерпретирует его то одним, то другим образом, в зависимости от каких-то своих интересов.

Поэтому я вижу тут большую проблему. Я не на стороне сепаратистов Каталонии. Наверное, этому региону не нужно выходить из состава Испании. Но в то же самое время следует не забывать, что Каталония не настроена против Европейского Союза. Она готова остаться в Евросоюзе. Есть очень много вопросов, которые надо решить.

В принципе можно сказать, что само видение событий, происходящих в Каталонии, в Евросоюзе не однозначное. Ведь большая часть либерально настроенных евродепутатов не пошла за «европейскими государственниками», не проголосовала за отмену иммунитета бывшего главы автономии и его соратников. И, исходя из того, что решение в парламенте не было однозначным, скорее всего и на выдачу Испании Пучдемона и его соратников никто не пойдет.