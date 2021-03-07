Европейский эксперт: Оставшись один на один с региональными игроками, Азербайджан сильно рискует

Российское издание «Репортер» пишет о «большой победе Москвы». Дескать, уже скоро Иран вступит в ЕАЭС (ЕврАзЭС), и вслед за этим Россия получит выход в Индийский океан, а ИРИ сможет быстрее доставлять и реализовывать свои товары во всех странах ЕАЭС. Но как это должно произойти? Автор поясняет, мол, Москва сделает так, что будет активизировано строительство железнодорожной составляющей коридора Север-Юг. То есть, в любом случае без инфраструктуры по территории Азербайджана тут не обойтись, но получается, что нас как бы и не спрашивают. С какой же стати Азербайджан должен способствовать развитию этого кремлевского проекта?

Нет, понятно, что тут есть прямая выгода для Азербайджана как для транзитной страны, но не стоит ли Баку воспользоваться такими обстоятельствами в своих интересах? Например, взамен ускорения работ по запуску коридора Север-Юг потребовать от России согласия на установку азербайджанского погранично-таможенного поста при въезде из Армении в Лачинский коридор. Чтобы исключить хотя бы проникновение новобранцев из Армении в Нагорный Карабах для восстановления «Армии обороны Арцаха». Ведь тем самым будет обеспечено выполнение одного из важнейших пунктов Трехстороннего заявления о прекращении огня от 9-10 ноября (ТСЗ), который гласит, что все вооруженные армянские формирования должны быть выведены на территорию Республики Армения. Тем более, что под ТСЗ стоит подпись и Москвы.

С другой стороны, ходят еще и неподтвержденные слухи в здешних околополитических кругах, что в последнее время Россия активно пытается вовлечь Азербайджан в члены ЕАЭС, что воздействие такого рода оказывается на правящие круги в Баку. Насколько это похоже на правду? И чем чревато для нашей страны вступление в такой антизападный союз? На эти вопросы # отвечают известные эксперты.

Расим Мусабеков, политолог, депутат парламента:

— Членство Ирана в ЕврАзЭС — большое преувеличение российских журналистов и некоторых прокремлевских аналитиков. Тегеран показывает Москве «морковку», чтобы заручиться поддержкой в торге, который Иран ведет с США по поводу отмены санкций. В действительности торгово-экономический оборот Ирана с РФ и другими постсоветскими странами составляет мизерную цифру в районе 5-6 процентов, тогда как с Китаем или Индией измеряется несколькими десятками процентов. Китай главный инвестор в Иране и между ними есть программа на четверть века объемом более 100 млрд долларов.

Скорее всего, на данном этапе дело ограничится статусом наблюдателя Ирана, как и Узбекистана. Не возьмусь утверждать, как о решенном вопросе, но есть информация о приеме Ирана в ШОС, где кроме России и Китая есть еще и Индия и Пакистан.

Что же касается железной дороги Север-Юг, то независимо от России Азербайджан заинтересован в этом проекте, и в отличие от Москвы даже выделил для ускорения строительства участка Решт-Астара 500 млн долларов и самостоятельно завершил 8-километровый участок железной дороги и железнодорожный мост, соединяющий иранскую и нашу Астару.

Выдвигать перед Москвой какие-либо требования взамен поддержки выгодного всем сторонам проекта железной дороги Север-Юг алогично. Проблема усиления контроля Баку на входе и выходе Лачинского коридора актуальна, но должна решаться в принципиальном диалоге с Москвой без публичных демаршей. У нас достаточно для этого рычагов, таких как разрешение для использования российскими миротворцами азербайджанской воздушной, железнодорожной и шоссейной инфраструктуры, включая аэропорт Ходжалы. Есть и другие вопросы, в которых Россия нуждается в согласии Баку, но это не для публичного обозрения. У нас много козырей, используя которые Баку может продвигать свои интересы перед Москвой. Просто не нужно проявлять чрезмерную нетерпеливость. Это часто вместо пользы, напротив, мешает деловому обсуждению и решению вопросов.

Алекс Григорьевс, политаналитик, доктор филологических наук, независимый журналист (Латвия):

— Российское издание принимает, по своему обыкновению, желаемое за действительное. Что бы мы ни думали об иранских лидерах, дураков там нет, и становиться инструментом российских политических интриг никто там не собирается. Лихо сказано — выход к Индийскому океану, через два независимых государства!

Вместе с тем, нельзя не принимать во внимание стратегические цели России в Южно-кавказском регионе. Российское руководство открыто взяло курс на восстановление Российской империи и Советского Союза одновременно, и связывает величие России с территориальной экспансией. Азербайджан находится на первой линии российских имперских аппетитов. Одной ногой Россия уже в Азербайджане, и явно ищет куда бы поставить вторую.

До сих пор самостоятельность Азербайджана базировалась в том числе на его роли пути из Средней Азии на Запад минуя Россию. Отсюда и важность нефтепровода Баку-Супса, нефтепровода Баку-Джейхан и железной дороги из Баку в Карс. Для этого создавался и проект системы газопроводов Набукко, построенный из Баку, кажется, только до Эрзрума в Турции. Все эти проекты были согласованы с Западом и впрямую поддерживались Соединенными Штатами. В независимом и самостоятельном Азербайджане были кровно заинтересованы и Европа, и США. Азербайджану легко удавалось балансировать между Россией и Западом. В последнее время наблюдается крен в сторону России, противовесом которой призвана служить Турция. Это очень опасный путь.

Оставшись один на один с региональными игроками — Россией, Турцией и Ираном, Азербайджан сильно рискует. А вдруг они договорятся между собой за его счет и за его спиной? Боюсь, не заслонила ли вполне понятная эйфория от возвращения азербайджанских территорий прежде присущую азербайджанским лидерам геополитическую осторожность?

Я бы не хотел комментировать создание пограничных постов в Лачине или в другом месте. По сравнению со стратегической опасностью, это тактический вопрос. У вас достаточно профессионалов, которые с этим разберутся. Просто хочу напомнить, как положение Азербайджана выглядит издалека, для стороннего, но благожелательного наблюдателя.