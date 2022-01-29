В Евросоюзе не исключают введение новые санкций в отношении России из-за ситуации вокруг Украины, поэтому готовятся к возможным ответным ограничительным мерам, в том числе следят за рынком энергоресурсов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Поскольку мы готовим санкции, мы готовимся и к возможным контрсанкциям, и по нашим ощущением рынок энергетики — это то, на что нужно обратить пристальное внимание», — заявил высокопоставленный чиновник Еврокомиссии во время брифинга.

ЕК на фоне текущей ситуации рассматривает сценарии перебоев в поставках российского газа, утверждает политик. Специалисты Еврокомиссии продолжают общаться с другими партнерами, чтобы в дальнейшем обеспечить Европу топливом, особенно в случае возможных перебоев из-за геополитической эскалации.