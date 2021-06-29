Сборная Украины обыграла национальную команду Швеции в матче 1/8 финала Евро-2020

Встреча закончилась со счетом 2:1 (овертайм).

Счет открыл Александр Зинченко с передачи Андрея Ярмоленко, а в самом конце первой половины встречи Эмиль Форсберг восстановил равновесие в матче. В самом конце овертайма решающий мяч забил Артем Довбик.

В четвертьфинале Украину ждет сборная Англии. Матч состоится 3 июля в Риме на Олимпийском стадионе. Начало матча в 22.00 мск.

Сборная Швеции вышла в плей-офф с первого места в группе Е после ничьей с Испанией (0:0) и двух побед с минимальным счетом над Словакией (1:0) и Польшей (3:2).

Украинцы в своем квартете С заняли третье место. Подопечные Андрея Шевченко проиграли Нидерландам (2:3) и Австрии (0:1) и оказались сильнее Северной Македонии (2:1). («Газета.Ru»)