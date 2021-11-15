Президент Франции Эммануэль Макрон еще в июле прошлого года изменил оттенок синего цвета на национальном флаге. Ранее о переменах публично не говорили, передает радио Europe1 со ссылкой на источник.
«Не было сделано никакого сообщения об этой смене цвета, не было дано указаний менять или не менять все прочие официальные флаги в стране», — пишут журналисты.
В статье уточняется, что увидеть обновленный триколор можно на зданиях Елисейского дворца, Национальной ассамблеи и Министерства внутренних дел.
По сведению Europe1, у Макрона есть как минимум один довод, объясняющий его решение: новый синий цвет более элегантный, лучше смотрится, а кроме того — повторяет цвет флага 1793 года.(РИА Новости)