Известный чеченский специалист Альберт Мачигов предлагает азербайджанской нефтегазовой отрасли уникальную в своей простоте технологию добычи газа. Она исключает многомиллиардные затраты на бурение скважин и истощение запасов природного топлива. Для этой цели выпускник Грозненского нефтяного университета (ГГНТУ им академика М. Д. Миллионщикова) прибыл в Баку.

В планах Мачигова встречи с ведущими учеными Института геологии и геофизики, а пока остановимся на нашей беседе:

— Миллионы лет из разломов земной коры под водами морей, из глубин, до которых не могут дойти современные бурильные долота, выходят газы, — рассказал собеседник. — Это явление называют с недавнего времени «метановыми гейзерами». Ранее, ориентируясь на прибрежные выходы метана, считали эти метановые выбросы весьма маломощными источниками газа. Но в 2016 году вышли две статьи профессора Виктора Гаврилова заведующего кафедрой геологии университета Нефти и газа имени Губкина.

В своей отдельной научной статье «Прогноз возможных трендов в развитии отечественного и мирового топливно-энергетического комплекса» профессор Гаврилов на основе исследований крымских метановых гейзеров, проведенных в 2015-м году, убедительно доказал, что они в состоянии давать триллионы кубометров газа ежегодно. В другой своей статье, в специализированном профильном журнале «Нефтегазовая вертикаль», в 2016-ом году заведующий кафедры геологии университета Нефти и газа имени Губкина опубликовал сокращенный вариант этой сенсационной научной работы.

Само название статьи говорит за себя: «Открытие альтернативного источника газа изменит мировую экономику». Заметьте, не мировую энергетику, а мировую экономику. После публикации этих двух сенсационных статей, в том же 2016-ом году, авторитетнейший учёный Виктор Петрович Гаврилов скоропостижно скончался.

Однако, ещё в 2013-ом году, за три года до этой сенсационной работы, грозненцы Мачигов Альберт и Селимов Магомед запатентовали способ добычи газа метана из подводных газовых факелов именно приподнятой полимерной воронкой с естественной фильтрацией газа от сероводорода (RU 2254968). Ученые из Чечни также предусмотрели небольшой нагрев труб, для предотвращения образования газогидратов.

Этот метод абсолютно не требует дорогостоящего бурового оборудования. Себестоимость газа в таких условиях будет очень низкой,- говорит гость редакции,- а ведь сегодня буровые морские платформы стоят около миллиарда долларов и, главное, самое дорогостоящее в них именно буровое оборудование:

— Метан природных газовых факелов сам восходит на поверхность, и его добыча не нуждается в бурении. Но для начала нужно опробовать этот новый метод добычи метана в прибрежной мелководной зоне. Пилотную установку можно и нужно поставить уже в этом году.

Кстати, нефтяная компания «Черноморнефтегаз» уже планировала работу по освоению этих метановых гейзеров в Крыму с пилотной, то есть начальной установкой в сто миллиардов кубометров газа в год с 2024 -го года, и с выходом на два триллиона кубометров газа ежегодно в перспективе.

Об этом сообщала статья «Проект по добыче газа из метановых гейзеров на шельфе Черного моря запустят в 2024-м году», опубликованная на профильном ресурсе Neftegaz.Ru в 2021 году. Но из-за начала событий в Украине в 2022-м году этот перспективный проект свернули на неопределенное время.

Азербайджан, по словам Мачигова, нисколько не уступает, но и многократно превосходит Крым по перспективам добычи газа метана из подводных газовых источников:

— Об этом можно судить по вулканическим метановым проявлениям более активным в Азербайджане, чем в Крыму. Исторически хорошо известны выходы метана на Апшеронском полуострове. Баку перспективнее Крыма, да и любого другого региона мира, в этом плане. Метановых гейзеров в морях даже не сотни, а тысячи! И особенность упомянутой конструкции (приподнятость ее над поверхностью дна моря) позволяет принять метан даже глубоководных метановых вулканов, и уж тем более стабильных гейзеров, с естественной очисткой газа метана от более тяжелого сероводорода в самой воде.

Собеседник надеется, что предложение по освоению метановых гейзеров в Азербайджане будет услышано. Поскольку проект может вывести нашу республику в лидеры мировой добычи природного топлива с самой низкой себестоимостью в мире без сокращения запасов обычного (пластового) газа. Ведь речь идет о метане из глубинных разломов земной коры, куда не доходит современное буровое оборудование.

— Вулканическая активность метановых выбросов в Азербайджане радикально выше, чем в Крыму, и поэтому, два триллиона кубометров газа в год для условий Крыма, озвученные профессором Гавриловым и советником гендиректора «Черноморнефтегаза» В. Григулецким, для Азербайджана могут быть скорректированы уже в три триллиона кубометров газа ежегодно, при выходе проекта на полную мощность. Проект позволяет при распределении даже половины из этих трех триллионов долларов в год среди всех граждан Азербайджана, давать сто пятьдесят тысяч долларов в год каждому гражданину Азербайджана, с резервированием за государством полутора триллионов долларов ежегодно, и это сделает Страну Огней самой богатой страной по доходам на душу населения в мире!

Два триллиона кубометров газа в год, то есть фактически два триллиона долларов ежегодно — это данные для условий Крыма, основанные на статье профессора Гаврилова «Прогноз возможных трендов в развитии отечественного и мирового топливно-энергетического комплекса». Та же цифра озвучена в проекте по метановым гейзерам в Крыму на 2024-ый год в проекте «Черноморнефтегаза». И это отнюдь не фантастика, но научно обоснованные объёмы ежегодной добычи газа из метановых гейзеров новым и очень простым способом, который был запатентован Мачиговым и Селимовым ещё в 2013-м году!

И потом, не будем забывать про важную экологическую составляющую проекта, ведь метан больше вредит климату, чем углекислый газ, борьба с которым распиарена известной активисткой Греттой Тумберг. Метан из морей, уходя в атмосферу, создает огромную проблему для экологии. Если в начале нулевых считалось, что метан вредит климату меньше, чем углекислый газ, то есть СО2, семь лет назад ученые уже говорили о том, что метан в двадцать восемь раз опаснее углекислого газа. А совсем недавно учеными было уже точно установлено, что метан в ВОСЕМЬДЕСЯТ раз больше вредит экологии, чем СО2! Об этом есть высказывание в СМИ вице-президента компании Лукойл Леонида Федуна в газете «Ведомости» за 3 июня 2021го года (статья называлась «В Лукойле посчитали выбросы метана опаснее СО2»).

— Баку может стать в этом смысле мировым центром нового экологического тренда, — уверен Мачигов. — Этот газ нужно добывать еще и для того, чтобы спасти климат Земли, а отнюдь не назло конкурентам, иначе метан будет уходить в атмосферу. Есть мощнейшие специальные международные финансовые фонды по борьбе с изменением климата, которые могут в короткие сроки выделить десятки миллиардов долларов на создание системы трубопроводов на юге Кавказа именно для этого экологически важного проекта общепланетарного значения. Ведь выбросы неантропогенного метана в восемьдесят раз опаснее, чем СО2.

Современные реалии таковы, что такие масштабные экологические проекты нуждаются в сильнейшем пиаре в мировых СМИ, для привлечения внимания мировой общественности и финансовых институтов. И очень важно быть первыми в освещении этого нового тренда в международных медиа.